فيروس مميت.. دول عربية توصي بعدم السفر لبلدين إفريقيين خشية ماربوغ

أوصت دول خليجية بعدم السفر إلى تنزانيا وغينيا الاستوائية، بسبب "تفشي" فيروس ماربوغ المميت.

جاء ذلك في بيانات رسمية صادرة عن الإمارات والكويت والسعودية وسلطنة عمان، مقابل تأكيد بحريني على متابعة مستجدات الفيروس عن كثب.

و"ماربوغ" تصل نسبة وفاة المصابين به إلى 88 بالمئة، وينتشر عن طريق ملامسة دم شخص مصاب بالعدوى أو إفرازاته أو أعضائه أو أي سوائل أخرى من جسده أو أسطح أو مواد ملوثة، وفي مارس/ آذار الماضي لقي 8 أشخاص مصرعهم في غينيا الاستوائية، مع متابعة لـ34 مخالطا، وفق معلومات منظمة الصحة العالمية.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، السبت إنها "تنصح مواطني الدولة، بتأجيل السفر في الوقت الحالي إلى تنزانيا وغينيا الاستوائية، بعد إعلانهما رصد تفشيات لمرض فيروس ماربوغ"

وأهابت الإمارات بـ"مواطنيها المتواجدين هناك بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المختصة".

وفي الكويت، أوصت وزارة الصحة، في بيان السبت، بـ"تجنب السفر إلى تنزانيا وغينيا الاستوائية في الوقت الحالي ولحين الإعلان عن السيطرة على ذلك الفيروس، بناء على ما أعلن من السلطات الصحية في هاتين الدولتين من رصد تفشيات للفيروس".

كما أوصت "رعاياها في تلك الدول والدول المجاورة لها بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية التي تعلنها السلطات الصحية المحلية، واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة"، وفق البيان ذاته.

وأمس الجمعة، أوصت هيئة الصحة العامة السعودية، وفق بيان، بتجنب السفر إلى البلدين الإفريقيين لحين "السيطرة على المرض".

وأفادت وزارة الصحة البحرينية، في بيان الجمعة، بأنها "مستمرة في المتابعة عن كثب لمستجدات هذا الفيروس"، موضحة أن "فرص وصول الفيروس إلى البحرين منخفضة لعدم وجود خطوط طيران مباشرة مع تنزانيا وغينيا الاستوائية".

والخميس، قالت وزارة الصحة العمانية، في بيان إن "الفيروس يعد شديد العدوى وتصل فيه نسبة الوفيات من 60 إلى 80 بالمئة"، مؤكدة "تأجيل السفر لهاتين الدولتين إلا للضرورة القصوى، شريطة اتخاذ الاحتياطات الصحية الضرورية".

وتراوح فترة حضانة الفيروس من 2 إلى 21 يوما، ومن أبرز أعراضه حمى شديدة وصداع حاد ووعكة شديدة وإسهال مائي حاد وألم ومغص في البطن وغثيان وتقيّؤ وأعراض نزفية وخيمة، وفق منظمة الصحة العالمية.

المصدر / الأناضول