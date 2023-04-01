توخيل يحسم موقفه من بيع ألفونسو ديفيز إلى ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية أنّ المدرب الألماني، توماس توخيل، المدير الفني الجديد لنادي بايرن ميونخ، أصدر تعليمات لإدارة ناديه، بعدم قبول أي عروض لهدف ريال مدريد، والظهير الأيسر لفريقه، الدولي الكندي ألفونسو ديفيس.



ويستهدف ريال مدريد تدعيم مركز الظهير الأيسر بلاعب قوي، حيث يخطط للتفاوض مع بايرن ميونخ بشأن لاعبه الكندي، في ظل اقتناع فلورنتينو بيريز، رئيس مجلس إدارة النادي الملكي، بأن النجم الكندي سيكون امتدادًا للثنائي البرازيلي السابق، روبرتو كارلوس ومارسيلو.



ووفقًا لما أوردته شبكة "إل ناسيونال" الإسبانية، في تقرير لها، فإن توخيل أبلغ مجلس إدارة بايرن ميونخ، بعدم دراسة أي اقتراح يتلقاه النادي لبيع صاحب الـ"22" عامًا في نافذة الانتقالات الصيفية.



وشدد توخيل على أنه يعتبر ديفيس ركيزة أساسية في مشروعه، ويرفض قطعًا رحيله عن قلعة "أليانز أرينا"، في الصيف.



ومع ذلك أكد المصدر ذاته، أنّ ريال مدريد، برئاسة فلورنتينو بيريز، لا ينوي الاستسلام في صفقة ديفيس، وخاصّةً بعد تصريحات اللاعب الأخيرة بأنه غير سعيد في ألمانيا ويشعر بالوحدة.



وكان ألفونسو ديفيس قد انتقل إلى بايرن ميونخ في عام 2019 قادمًا من نادي فانكوفر وايت كابس الكندي، ومُنذ ذلك الحين أصبح أحد الركائز الأساسية التي لا غنى عنها داخل النادي البافاري.



الجدير بالذكر أن ديفيس شارك هذا الموسم مع بايرن ميونخ في 32 مباراة بمُختلف المسابقات، وأسهم في 11 هدفًا، حيث أحرز 3 أهداف وقدّم 8 تمريرات حاسمة.

المصدر / فلسطين اونلاين