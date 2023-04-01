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بالفيديو والصور وقفات احتجاجية في الداخل المحتل تنديدا بإعدام الشهيد العصيبي

01 ابريل 2023 . الساعة 23:34 بتوقيت القدس
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تظاهر المئات من الفلسطينيين في حورة وطمرة وعرابة بالداخل المحتل مساء اليوم السبت تنديدا بإعدام الشهيد محمد عصيبي، برصاص شرطة الاحتلال عند أحد أبواب المسجد الأقصى منتصف الليل الفائتة.

ورفع المتاظهرون صور الشهيد عصيبي ولافتات تندد بجريمة إعدامه، وأخرى تدعو لمواصلة الفعاليات الاحتجاجية على سياسات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات.

ورفع المشاركون في بلدة طمرة الأعلام الفلسطينية وشعارات تندد بجريمة إعدام الشهيد العصيبي، من بينها "المجد والخلود للدكتور محمد العصيبي"، "ارفعوا أيديكم عن الأقصى"، "الاحتلال هو سبب البلاء"، "لا للاحتلال نعم للحرية والاستقلالية"، "القدس عاصمة الدولة الفلسطينية".

وفي مدينة عرابة، رفع العشرات من المشاركين في وقفة احتجاجية دعت إليها اللجنة الشعبية صور الشهيد العصيبي تنديدا بجريمة إعدامه.

وتظاهر العشرات في حورة على مفرق البلدة ضد جريمة إعدام الشهيد العصيبي، فيما جرى إغلاق شارع 31 من مفرق "شوكت" إلى مفرق "مولداة" أمام حركة السير.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#الداخل المحتل #الشهيد محمد عصيبي

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