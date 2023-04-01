شباب الخليل يخسر أمام النهضة العُماني في البطولة العربية

غزة/ وائل الحلبي:

خسر شباب الخليل من مضيفه النهضة العُماني بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من البطولة العربية للأندية الأبطال "كأس الملك سلمان".

وعلى الرغم من الظهور المميز للفريق الخليلي في غالبية أوقات المباراة، لكن التوفيق لم يحالفه في الوصول لشباك أصحاب الأرض، الذين نجحوا في تسجيل هدفين جعلت مهمتهم أقل صعوبة في مباراة الإياب.

وتمكن النهضة من افتتاح التسجيل عبر لاعبه أبو بكر كامارا في الدقيقة (13) بعدما تبادل الكرة مع زميله ويسدّدها قوية من داخل الصندوق على يمين الحارس محمد شبير، لينتهي الشوط الأول بتقدّم الفريق العُماني، قبل أن يعزّز النتيجة بالهدف الثاني عبر لاعبه عمر المالكي الذي ارتقى لكرة من ركلة ركنية وحوّلها برأسه في شباك شباب الخليل (77).

وعلى الرغم من المحاولات المتكرّرة للفريق الخليلي والتبديلات التي أجراها الأردني رائد عساف المدير الفني للفريق، إلا أنه لم يتمكن من تذليل الفارق لينتهي اللقاء بفوز النهضة العُماني بهدفين دون رد لشباب الخليل.

ومن المقرّر أن يتجدّد اللقاء بين الفريقين يوم الثلاثاء 11/4/2023، على إستاد دورا في مباراة الإياب ويحتاج فيها شباب الخليل للفوز بفارق ثلاثة أهداف لخطف بطاقة التأهل للدور التمهيدي الثالث.

ويلتقي الفائز من مباراتي شباب الخليل والنهضة بالفائز في مباراة طلائع الجيش المصري وأهلي طرابلس الليبي في الدور التمهيدي الثالث، حيث يتأهل الفائز لدور المجموعات الذي سيقام بنظام التجمع في السعودية.

وتقام مباريات الدور التمهيدي الثالث والمؤهل لدور المجموعات في شهر يونيو القادم، على أن ينضم الفائز من مباريات الدور التمهيدي الثالث للعب في المجموعة الثانية إلى جوار فِرق الهلال السعودي والوداد المغربي والسد القطري، حيث تعتبر هذه المجموعة الأقوى بين مجموعات البطولة.