خدمات رفح يبرم ثاني الصفقات

رفح/ وائل الحلبي:

واصل نادي خدمات رفح تحرّكاته لتعزيز صفوف الفريق تحضيرًا للموسم الجديد، بعد أسابيع من تتويجه بطلًا لدوري الدرجة الممتازة.

وأتمَّ خدمات رفح صفقة التعاقد مع المهاجم يسار الصباحين بعد انتهاء مشواره مع اتحاد الشجاعية، ليعود إلى صفوف الأخضر الرفحي بعدما رحل عنه في الموسم الماضي وانضم فيه للمنطار.

ولعب الصباحين مع خدمات رفح في ثلاثة مواسم متتالية وتوّج معه بلقب الدوري الممتاز لموسم 2020/2019، قبل أن يغادر إلى الشجاعية مع نهاية الموسم الماضي.

وسبق للصباحين اللعب مع فريق الشجاعية وتوّج معه بلقبَي الدوري الممتاز وكأس غزة في موسم 2014/2015، قبل أن يُتوّج رفقة شباب رفح بلقبَي كأس غزة وكأس فلسطين 2017، ليرحل بعدها إلى خدمات رفح عام 2018 واستمر معه لثلاثة مواسم.

ويعد الصباحين ثاني صفقات خدمات رفح بعد إتمام التعاقد مع المهاجم خليل مطر القادم من صفوف الصداقة، فيما لا تزال جهوده مستمرة في تعزيز الفريق بمزيد من اللاعبين.