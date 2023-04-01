فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

التعرف على هوية منفذ عملية "الدهس" في الخليل

مخترع الهاتف النقال مصدوم من هوس الناس بالموبايل

إصابات في صفوف الاحتلال بعملية دهس قرب الخليل

للأسبوع الـ 13 على التوالي.. الإسرائيليون يواصلون احتجاجاتهم ضد التعديلات القضائية

الشعبية: عمليّة الخليل البطوليّة انتصار لدماء محمد العصيبي

حماس: عملية بيت أمَّر رد على جرائم الاحتلال

عواصف ترابية في العراق تتسبب بإصابة أكثر من 500 شخص

ترمب يؤكد أنه يكرهه.. من هو القاضي خوان ميرشان؟

25 ألف مصلٍّ أدّوا صلاتي العشاء والتراويح في الأقصى

كتائب القسام تكشف تفاصيل كمين محكم لأسر جنود إسرائيليّين

التعرف على هوية منفذ عملية "الدهس" في الخليل

01 ابريل 2023 . الساعة 22:44 بتوقيت القدس
...

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم السبت، عن هوية منفذ عملية الدهس في الخليل، والتي أدت إلى إصابة ثلاثة جنود من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت وزارة الصحة عن هيئة الشؤون المدنية، تأكيدها استشهاد الشاب محمد رائد برادعية (23 عاما) برصاص الاحتلال قرب بلدة "بيت أمر"، شمالي الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأصيب ثلاثة جنود من قوات الاحتلال بجروح، مساء اليوم، في عملية دهس، نفذها الشهيد برادعية، في منطقة الحسبة قرب "بيت أمر".

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن ثلاثة جنود أصيبوا بالعملية، اثنين منهم حالتهم خطيرة، وثالث وصفت جراحه بالمتوسطة.

اقرأ أيضا: بالفيديو إصابات في صفوف الاحتلال بعملية دهس قرب الخليل

وأشارت مصادر محلية، إلى أن برادعية، ضابط بقوات الأمن الوطني، وهو من بلدة صوريف، شمالي غرب الخليل.

وبارتقاء الشاب برادعية، ترتفع حصيلة الشهداء منذ مطلع العام الجاري إلى 92 شهيدا بينهم 17 طفلا وسيدة، وشاب من قرية حورة في النقب داخل أراضي الـ48.

555.jpeg
 

يذكر أن مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" وثق نحو ألفا و55 عملاً مقاوماً؛ خلال شهر آذار/مارس الماضي، من بينها 143 عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال.

وأوضح التقرير أن أعمال المقاومة شهدت في الشهر الماضي، استمراراً في الوتيرة وتنوعاً في الأداء، ما بين عمليات إطلاق نار، واشتباكات مسلحة، وعمليات دهس وطعن مؤثرة، أدت إلى مقتل إسرائيليين اثنين، وجرح 25 جنديا ومستوطناً.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الخليل #عملية بيت أمر #الشهيد محمد برادعية

متعلقات

الأكثر قراءة