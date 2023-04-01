التعرّف إلى هويّة منفذ عملية "الدهس" في الخليل

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم السبت، عن هوية منفذ عملية الدهس في الخليل، والتي أدَّت إلى إصابة ثلاثة جنود من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت وزارة الصحة عن هيئة الشؤون المدنية، تأكيدها استشهاد الشاب محمد رائد برادعية (23 عامًا) برصاص الاحتلال قرب بلدة "بيت أمَّر"، شمالي الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأصيب ثلاثة جنود من قوات الاحتلال بجروح، مساء اليوم، في عملية دهس، نفذها الشهيد برادعية، في منطقة الحسبة قرب "بيت أمَّر".

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال أن ثلاثة جنود أصيبوا بالعملية، اثنان منهم حالتهم خطيرة، وثالث وصفت جراحه بالمتوسطة.

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وأشارت مصادر محلية، إلى أن برادعية، ضابط بقوات الأمن الوطني، وهو من بلدة صوريف، شمالي غرب الخليل.

وبارتقاء الشاب برادعية، ترتفع حصيلة الشهداء منذ مطلع العام الجاري إلى 92 شهيدًا بينهم 17 طفلًا وسيدة، وشابًّا من قرية حورة في النقب داخل أراضي الـ48.





يذكر أن مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" وثق نحو ألفا و55 عملاً مقاوماً؛ خلال شهر آذار/مارس الماضي، من بينها 143 عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال.

وأوضح التقرير أن أعمال المقاومة شهدت في الشهر الماضي، استمراراً في الوتيرة وتنوعاً في الأداء، ما بين عمليات إطلاق نار، واشتباكات مسلحة، وعمليات دهس وطعن مؤثرة، أدت إلى مقتل إسرائيليين اثنين، وجرح 25 جنديا ومستوطناً.

المصدر / فلسطين أون لاين