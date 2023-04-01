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حماس: عملية بيت أمَّر رد على جرائم الاحتلال

01 ابريل 2023 . الساعة 22:08 بتوقيت القدس
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أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن عملية بيت أمَّر بالخليل، رد طبيعي على جرائم الاحتلال وآخرها قتل الطبيب الشهيد محمد العصيبي على أعتاب المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على المصلّين والمعتكفين فيه.

وقال الناطق باسم الحركة عن مدينة القدس محمد حمادة: "شعبنا سيواصل الرباط والاعتكاف في الأقصى والدفاع عنه بكل السبل أمام هجمات الاحتلال ومستوطنيه، وأبطالنا يعرفون كيف تكسر الحواجز الصهيونية."

وشدَّد على أن المقاومة متأهبة دومًا للدفاع عن شعبنا ومقدَّساته وفي مقدّمتها القدس والمسجد الأقصى.

وأُصيب 3 من جنود الاحتلال، بعملية دهس قرب بلدة بيت أمَّر شمال الخليل.

بالفيديو إصابات في صفوف الاحتلال بعملية دهس قرب الخليل

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #القدس #الخليل #عملية بيت أمر

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