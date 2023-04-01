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الشعبية: عمليّة الخليل البطوليّة انتصار لدماء محمد العصيبي

01 ابريل 2023 . الساعة 21:45 بتوقيت القدس
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عبّرت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين عن فخرها الشديد بعمليّة الخليل البطوليّة، اليوم السبت، التي أدّت إلى 3 إصابات من جنود الاحتلال؛ مؤكّدةً أنّ هذه العمليّة انتصارٌ لدماء شهداء شعبنا، خاصّةً الشهيد محمد العصيبي الذي أعدمته شرطة الاحتلال، أمس، بدمٍ باردٍ بالقرب من باب السلسلة عند المسجد الأقصى المبارك.

وقالت الشعبية في تصريح صحفي مساء اليوم، إنّ هذه العمليّة البطوليّة تثبتُ من جديدٍ أنه مهما تصاعدت جرائم الاحتلال وقطعان المستوطنين ضد شعبنا، فإنّها لن تمرَّ دون عقاب، وستجد لها رادعًا وردًّا فلسطينيًّا.

 وأكّدت أنّ هذه العمليّة النوعية وجّهت رسائلَ قويّةً لجيش الاحتلال بأنّ كلّ إجراءاته وجرائمه وقتله المستمرّ وحصاره وإغلاقه لمدينة الخليل فاشلةٌ، ولن تنجح في كسر إرادة الصمود والعزيمة والمقاومة لدى أهلنا في مدينة الخليل وسائر مواقع الأرض المحتلّة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الجبهة الشعبية #عملية الخليل

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