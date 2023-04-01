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عواصف ترابية في العراق تتسبب بإصابة أكثر من 500 شخص

01 ابريل 2023 . الساعة 21:31 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، إصابة أكثر من 500 شخص بالاختناق، جراء العاصفة الترابية التي ضربت البلاد أمس الجمعة، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، سيف البدر، أن "مؤسسات وزارة الصحة في بغداد والمحافظات الأخرى، استقبلت أكثر من 515 حالة اختناق، جراء العاصفة الترابية التي شهدتها عدة مناطق في البلاد أمس الجمعة، مشيرا إلى أن حالات المصابين متباينة".

وأضاف أنه "تم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، وتجري متابعة حالتهم الصحية، بإشراف وزير الصحة صالح الحسناوى، وأن سيارات الإسعاف في حالة استنفار لتلافي وقوع أية إشكالات".

ونوه بأن غالبة المصابين غادروا المستشفيات، مؤكدا عدم تسجيل أية وفيات في صفوف المواطنين.

المصدر / وكالات
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#العراق #عواصف ترابية

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