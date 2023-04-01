الهلال السعودي يتحرك لضم إيكاردي

كشفت صحيفة "milliyet" التركية أن إدارة نادي الهلال السعودي تسعى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني، ماورو إيكاردي، المُعار من باريس سان جيرمان إلى غلطة سراي حتى نهاية الموسم الحالي.



ويستعد الهلال لتقديم عرض كبير يفوق راتب إيكاردي الحالي، والذي تُقدَّر قيمته بـ7.5 ملايين يورو سنويًا، ووفقًا لتقارير صحفية تركية، فإن "الزعيم" سيجد منافسة قوية على ضم اللاعب الأرجنتيني من جانب ناديي روما وميلان الإيطاليين.



وانضم إيكاردي إلى باريس سان جيرمان صيف 2020، قادمًا آنذاك من إنتر ميلان الإيطالي، في صفقة إعارة، تحولت بعد ذلك إلى انتقال نهائي، وخلال 92 مباراة خاضها بقميص الباريسيين، تمكن اللاعب صاحب الـ29 عامًا من تسجيل 38 هدفًا وتقديم 10 تمريرات حاسمة.



وخرج إيكاردي تمامًا من حسابات مدرب باريس سان جيرمان، الفرنسي كريستوف غالتييه، لينضم إلى غلطة سراي الصيف الماضي، في محاولة للحصول على دقائق لعب أكثر، حسب ما أشار إليه محللون.



وخلال مسيرته الحالية مع غلطة سراي، خاض إيكاردي 14 مباراة في بطولة الدور ي التركي، وأحرز 9 أهداف، وقدم 6 تمريرات حاسمة، استنادًا لبيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.



يُذكر أن الهلال يحتل حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب بطولة الدوري السعودي "دوري روشن"، برصيد 39 نقطة، وله مباراتان مؤجلتان، فيما يتصدر المسابقة نادي الاتحاد برصيد 50 نقطة، بفارق نقطة عن النصر صاحب الوصافة، بينما يأتي الشباب ثالثًا برصيد 44 نقطة.

المصدر / فلسطين اونلاين