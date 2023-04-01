هدف محمد صلاح ضد مانشستر سيتي يمنحه 4 أرقام قياسية

واصل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول كتابة التاريخ بعد الهدف الذي سجله في شباك مانشستر سيتي بقمة منافسات الأسبوع الـ29 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



وجاء هدف محمد صلاح في الدقيقة الـ17، حيث كسر ديوغو جوتا حاجز التسلل ليستلم الكرة ويمررها للنجم المصري القادم من الخلف، ليسدد بقوة في شباك مانشستر سيتي التي يحرسها الحارس إيدرسون، وحقق صلاح العديد من الأرقام التاريخية يستعرضها "winwin" في السطور التالية:



إنجاز تاريخي أمام مانشستر سيتي



أصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل ضد مانشستر سيتي في 4 مباريات في نفس الموسم، بعدما حقق ذلك في بطولة الدرع الخيرية والدوري الانجليزي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.



كما بات صلاح أول لاعب من ليفربول يسجل ضد نفس الخصم في 4 مباريات متتالية منذ موسم 1986-1978، حين حقق إيان راش ذلك أمام إيفرتون.





وخلال الفترة التي قضاها صلاح في أنفيلد، سجل صاحب الـ30 عاما 11 هدفا في شباك مانشستر سيتي، ليصبح ثاني أكثر لاعبي الريدز تسجيلا للأهداف ضد السيتي بالتساوي مع غوردون هودجسون والسير كيني دالغليش، خلف إيان راش صاحب الرقم القياسي (15 هدفا).



الهداف التاريخي لليفربول خارج الأرض



فضلا عن ذلك، أصبح محمد صلاح الهداف التاريخي لليفربول خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز، ورفع صلاح رصيده إلى 56 هدفا لينفرد بالصدارة، متجاوزا المهاجم الإنجليزي السابق مايكل أوين برصيد 55 هدفاً الذي تساوى معه طوال الأشهر الثلاثة الماضية.





وكان آخر هدف سجله صلاح خارج الأرض في البريميرليغ يعود إلى يوم 26 ديسمبر/كانون الأول 2022، حين زار شباك أستون فيلا بالجولة الـ17، في اللقاء الذي انتهى بفوز فريقه 3-1.



أفضل هداف بالقدم اليسرى في البريميرليغ



أصبح محمد صلاح أفضل هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بالقدم اليسرى، حيث سجل منها 105 أهداف حتى الآن (بواقع 103 مع ليفربول و2 مع تشيلسي)، ويفصله هدف آخر بقدمه المفضلة لينفرد بالرقم.



وتساوى صلاح مع روبي فاولر الذي سجل نفس عدد الأهداف بقدمه اليسرى خلال الفترة التي قضاها في البريميرليج منذ عام 1993 حتى 2007.



الزحف نحو قمة هدافي ليفربول



واصل محمد صلاح رحلة الزحف نحو قمة هدافي ليفربول في جميع البطولات، ليرفع رصيده إلى 179 هدفا في المركز السابع بقائمة أكثر لاعبي الريدز تسجيلا للأهداف على مر التاريخ.



ويبتعد الهداف التاريخي لفريق ليفربول في البريميرليغ بفارق 4 أهداف فقط عن فاولر صاحب المركز السادس، وبات يفصله سبعة أهداف عن ستيفن جيرارد صاحب المركز الخامس برصيد 186 هدفا.