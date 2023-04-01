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تعرف إلى خسائر شركة هواوي خلال الفترة الماضية

01 ابريل 2023 . الساعة 17:15 بتوقيت القدس
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أعلنت شركة هواوي الصينية، عن أكبر انخفاض على الإطلاق في أرباحها السنوية، وذلك على خلفية العقوبات الأمريكية التي تستمر في إلحاق الضرر بأعمالها، وقيود كورونا التي كانت سارية في الصين.

وقالت هواوي في بيان إن "صافي الربح لعام 2022 بلغ 35.6 مليار يوان (5.18 مليار دولار)، بانخفاض 69٪ عن العام السابق".

وأوضح إريك شو، رئيس مجلس إدارة الشركة: "في عام 2022، استمرت البيئة الخارجية الصعبة والعوامل خارج السوق في إحداث تأثير سلبي على عمليات هواوي".

وتابع شو "عملت هواوي على تنويع أعمالها ودخول مجالات جديدة، بما في ذلك الحوسبة السحابية والسيارات، بعد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على أساس الإضرار بالأمن القومي الأمريكي وجمع المعلومات عن المواطنين".

واستطرد "تم إدراج هواوي في القائمة السوداء في الولايات المتحدة في عام 2019، مما حرمها من الوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية مثل نظام التشغيل أندرويد من جوجل بالإضافة إلى مكونات مثل الرقائق وهي خطوة سحقت أعمال الهواتف الذكية للشركة، والتي كانت تعتبر في السابق الشركة الرائدة في العالم".

وبين أن "وحدة الهواتف الذكية، سجلت انخفاض بنسبة 11٪ في الإيرادات في عام 2022 لتصل إلى 214.5 مليار يوان (31.2 مليار دولار)".

ولفت إلى أن قسم الحوسبة السحابية سجل إيرادات بقيمة 45.3 مليار يوان (6.6 مليار دولار) في عام 2022.

ونوه إلى أن قسم السيارات الكهربائية جلب 2.1 مليار يوان (300 مليون دولار) في عام 2022، بعد استثمار 3 مليارات دولار فيه منذ إطلاقه في عام 2019.

المصدر / وكالات
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