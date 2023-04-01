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حماس تزف الشهيد العصيبي وتؤكّد أنّ جرائم الاحتلال لن تمر دون رد

01 ابريل 2023 . الساعة 17:07 بتوقيت القدس
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زفت حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى جماهير شعبنا الفلسطيني الشهيد البطل الطبيب محمد خالد العصيبي (26 عامًا)، من قرية حورة بالنقب المحتل.

وقالت الحركة في تصريح صحفي إن الشهيد ارتقى بنيران قوات الاحتلال ليلة السبت، في جريمة إعدام بدمٍ بارد، بعد إقدامه على حماية فتاة فلسطينية منعتها شرطة الاحتلال من دخول المسجد الأقصى واعتدت عليها عند باب السلسلة.

وعزّت الحركة، ذوي الشهيد الطبيب وأهلنا في النقب الثائر والداخل المحتل، مؤكدة أنّ جرائم الاحتلال الصهيوني في أرضنا وبحقّ أبناء شعبنا لن تمر دون رد، وإنّ دماء الشهداء لن تذهب هدرًا، وسيبقى شعبنا على عهده مع الشهداء والمسجد الأقصى والمقدسات، وسيواصل نفيره تلبية لنداء الحرم القدسي والاعتكاف في باحاته، يحميه ويذود عن حياضه بقوّة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #محمد العصيبي

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