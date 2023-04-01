عصير قمر الدين.. تعرف إلى فوائده المذهلة وطريقة صنعه

يعتبر عصير قمر الدّين من المشروبات الرمضانية المهمة في شهر رمضان، حيث ينجذب إليه الصائم بعد سماعه آذان المغرب، ومن فوائد عصير قمر الدين أنه يعالج الإسهال والطمث وسوء الهضم، وأيضاً ينظم عمل الأمعاء ويقوي الأعصاب.

عصير قمر الدين

ولا تكتمل مائدة شهر رمضان إلا بوجود عدد من المشروبات المختلفة ويعتبر مشروب قمر الدين من أهم وألذ المشروبات التي تزين السفرة خلال هذا الشهر الكريم.

مقادير عصير قمر الدين

ماء

ثلج

مشمش

طريقة عمل عصير قمر الدين

أولاً: يجب غسل المشمش جيداً ويتم نزع النوى منه ويوضع في حلة على النار مع القليل من الماء.

ثم تركه للغليان وننتظر حتى يغلي على الأقل مرتين "غلوتين" حتى نصل لمرحلة فصل القشرة عن المشمش نفسه.

ثم تركه حتى يبرد ومن ثم يعبأ في أكياس نظيفة ويحفظ في الفريزر، وصحتين وعافية.

فوائد عصير قمر الدين

يحمي من الصداع والتعب ويقي من انخفاض السكر في الدم.

يساعد في الحفاظ على مستويات طبيعية من الصوديوم والبوتاسيوم في الجسم.

يمنع نقص الصوديوم في الدم.

من فوائد عصير قمر الدين دعم عمل الجهاز الهضمي.

يقي من الإمساك لأنه يحتوي على كميات جيدة من الألياف الغذائية وخاصة الألياف القابلة للذوبان.

يمنع من نقص البوتاسيوم في الدم والذي يسبب الإمساك وتشنجات العضلات والغثيان والتعب.

الوقاية من عسر الهضم والأرق وفقر الدم.

المصدر / وكالات