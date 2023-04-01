فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

قتيلان و25 جريحًا بعمليات المقاومة في الضفة خلال مارس الماضي

عصير قمر الدين.. تعرف إلى فوائده المذهلة وطريقة صنعه

غياب راموس عن مبارة باريس سان جرمان وليون

القوى تنعى الشهيد محمد العصيبي وتدعو لشدّ الرحال للأقصى

هل سيحتفي العالم قريبا بانتصار الديمقراطية على العنصرية في الكيان الصهيوني؟

حماس تقدم مساعدات نقدية لـ 17000 أسرة بغزة

قبائل البادية بغزة: الشهيد العصيبي استشهد دفاعًا عن المقدسات والحرمات

الشيخ صبري يحذر من "مكيدة كبيرة" للأقصى تزامنًا مع "عيد الفصح"

خاطر: حصر الاعتكاف في الأقصى بأيام محددة خطيئة سياسية ستجلب كارثة

طريقة عمل الكبة الشامية على أصولها!

غياب راموس عن مبارة باريس سان جرمان وليون

01 ابريل 2023 . الساعة 16:43 بتوقيت القدس
...
غياب راموس عن مبارة باريس سان جرمان وليون

غاب قلب الدفاع الإسباني المخضرم سيرخيو راموس عن تشكيلة فريقه باريس سان جرمان المعلن عنها السبت والتي تستعد لمواجهة قوية، مع ضيفه ليون الأحد على ملعب "بارك دي برانس" في المرحلة 29 من بطولة فرنسا لكرة القدم.

وتعرض مدافع ريال مدريد السابق البالغ 37 عاماً لاصابة في ربلة ساقه قبل فترة التوقف الدولية، لينضم إلى المصابين نوردي موكييلي (فخذ)، لاعب الوسط الإسباني كارلوس سولير (ربلة ساق) والمهاجم البرازيلي نيمار (كاحل) الذي انتهى موسمه.

ويمكن للمدرب كريستوف غالتييه الذي يواجه انتقادات لاذعة، خصوصاً بعد اقصائه من دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ الألماني، التعويل على الهداف كيليان مبابي وصانع اللعب الأرجنتيني ليونيل ميسي بطل العالم.

ويتصدر سان جرمان الترتيب مع 66 نقطة، بفارق ست نقاط عن مرسيليا الثاني الذي لعب مباراة أكثر، فيما يقبع ليون في المركز العاشر.

المصدر / فلسطين اونلاين
تويتر تويتر
#باريس سان جرمان #راموس #ليون

متعلقات

الأكثر قراءة