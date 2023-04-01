غياب راموس عن مبارة باريس سان جرمان وليون

غاب قلب الدفاع الإسباني المخضرم سيرخيو راموس عن تشكيلة فريقه باريس سان جرمان المعلن عنها السبت والتي تستعد لمواجهة قوية، مع ضيفه ليون الأحد على ملعب "بارك دي برانس" في المرحلة 29 من بطولة فرنسا لكرة القدم.

وتعرض مدافع ريال مدريد السابق البالغ 37 عاماً لاصابة في ربلة ساقه قبل فترة التوقف الدولية، لينضم إلى المصابين نوردي موكييلي (فخذ)، لاعب الوسط الإسباني كارلوس سولير (ربلة ساق) والمهاجم البرازيلي نيمار (كاحل) الذي انتهى موسمه.

ويمكن للمدرب كريستوف غالتييه الذي يواجه انتقادات لاذعة، خصوصاً بعد اقصائه من دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ الألماني، التعويل على الهداف كيليان مبابي وصانع اللعب الأرجنتيني ليونيل ميسي بطل العالم.

ويتصدر سان جرمان الترتيب مع 66 نقطة، بفارق ست نقاط عن مرسيليا الثاني الذي لعب مباراة أكثر، فيما يقبع ليون في المركز العاشر.

المصدر / فلسطين اونلاين