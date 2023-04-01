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حماس تقدم مساعدات نقدية لـ 17000 أسرة بغزة

01 ابريل 2023 . الساعة 16:18 بتوقيت القدس
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حماس تقدم مساعدات وقسائم

 شرعت حركة المقاومة الاسلامية حماس في قطاع غزة بتوزيع قسائم مساعدات نقدية لـ 17000 عائلة من سكان القطاع.

وقال القيادي في حركة حماس د. ماهر صبرة: "إن هذه المساعدات تأتي بمناسبة شهر رمضان المبارك ووقوفاً إلى جانب أبناء شعبنا في ظل الحالة الاقتصادية الصعبة التي يعيشها أهل غزة بفعل الحصار الإسرائيلي".

 وأشار صبرة إلى إن هذا الجهد مساندًا لجهد مؤسسات الحركة وجمعياتها الخيرية، التي قدمت منذ بداية شهر رمضان ما يزيد عن 2 مليون دولار شملت قسائم شرائية وطرود غذائية ومساعدات نقدية.

 وأكد أن ما قدمته الحركة يأتي في إطار مسؤولياتها المجتمعية والوطنية في تعزيز صمود شعبنا في نضاله بكل الوسائل والأدوات المتاحة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #غزة #مساعدات #كابونة

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