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قبائل البادية بغزة: الشهيد العصيبي استشهد دفاعًا عن المقدسات والحرمات

01 ابريل 2023 . الساعة 15:54 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

نعى تجمع قبائل البادية في قطاع غزة الشهيد محمد العصيبي من بلدة حورة في النقب المحتل الذي ارتقى شهيداً فجر اليوم في رحاب المسجد الأقصى برصاص الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد التجمع في بيان صحفي، السبت، أن جريمة قتل الشاب العصيبي تعكس الوجه الحقيقي للاحتلال، الذي غاظه مشاهد المصلين واحتضان شعبنا في الضفة والداخل المحتل للمسجد الأقصى الليلة الماضية، وأراد أن ينغص عليهم صلاتهم واعتكافهم.

 وأشار البيان إلى أن الشهيد العصيبي "ارتقى خلال دفاعه عن احدى حرائرنا خلال اعتداء شرطة الاحتلال عليها، بوازع نخوته وغيرته وهو فخر لكل شعبنا الفلسطيني في كل مكان، وما جرى بحقه جريمة بكل معنى الكلمة".

ودعت القبائل في بيانها ضرورة التكاتف والتحرك العاجل لكبح جماح الاحتلال ووضع حد لجرائمه بحق أهلنا في الداخل المحتل وفي كل مكان.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المسجد الأقصى #غزة #الاحتلال #محمد العصيبي #تجمع البادية

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