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إضراب في النقب المحتل احتجاجًا على إعدام "العصيبي"

01 ابريل 2023 . الساعة 13:34 بتوقيت القدس
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إضراف في النقب المحتل - أرشيف

أعلنت بلدية رهط في النقب المحتل، اليوم السبت، الإضراب الشامل، والذي يشمل جهاز التربية والتعليم ما عدا التربية الخاصة، احتجاجًا على إعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي للشاب الطبيب محمد العصيبي في مدينة القدس.

وأوضحت البلدية في بيان صحفي: إنه "كما وتدعم بلدية رهط قرارات مجلس حورة وسوف يتم تأجيل الفعاليات الترفيهية الرمضانية برهط ليومين (السبت والأحد) تماشيًا مع قرارات مجلس حورة".

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وأعلن مجلس حورة الحداد مدة يومين، ينتهيان مساء الغد، في أعقاب جريمة الإعدام بدم بارد، وقال المجلس في بيان: إنّ "ادّعاءات الشرطة المفبركة، بأنّ المرحوم حاول خطف سلاح أحد أفرادها، هو محاولة لتبرير جريمتها، ويُخالف كل شهادات المصلين".

وفي السياق، أعلن المجلس المحلي تل السبع الإضراب الشامل، اليوم السبت ويوم غدٍ الأحد، في أعقاب إعدام الشاب الطبيب محمد العصيبي في مدينة القدس، وطالب المجلس "بإقامة لجنة تحقيق".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#إضراب #النقب المحتل #العصيبي #إعدام طبيب

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