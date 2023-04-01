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مدرب فريق شباب الزوايدة في الموسم القادم

01 ابريل 2023 . الساعة 12:53 بتوقيت القدس
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مدرب فريق شباب الزوايدة في الموسم القادم
غزة/ مؤمن الكحلوت:

توصل مجلس إدارة نادي شباب الزوايدة لاتفاق مع الكابتن توفيق الهندي، للبقاء على رأس الجهاز الفني لفريق كرة القدم الموسم القادم.

وتولي الهندي قيادة الفريق في الجولة 14 من بطولة الدوري الممتاز الموسم الحالي خلفا للمدرب حازم الحجار، وحاول انقاذ الفريق من شبح الهبوط، لكنه لم يتمكن من ذلك لعدم وجود لاعبين خبرة داخل صفوف الفريق وضعف الإمكانيات.

ويمتلك الهندي خبرة جيدة في دوري الدرجة الأولى، حيث سبق له وأن قاد التفاح للصعود لدوري الدرجة الممتازة، كما أنه درب فرق بيت لاهيا والمجمع الإسلامي والأهلي الفلسطيني، وشباب جباليا والهلال واتحاد دير البلح.

ويسعي شباب الزوايدة لاعادة ترتيب أوراقه من جديد بعد هبوطه لدوري الدرجة الأولى، من خلال الحفاظ على قوام الفريق الرئيسي والتعاقد مع عدد محدود من اللاعبين.

وفرض فريق شباب الزوايدة نفسه على الساحة الرياضية من جديد، بعد قيادة هشام أبو زايد لرئاسة النادي قبل 5 سنوات، حيث تمكن من الصعود من دوري الدرجة الثالثة لدوري الممتازة في زمن قياسي خلال 4 مواسم فقط، وبات أحد الفرق المميزة في غزة، لكن ضعف الإمكانيات والظروف المحيطة بالنادي لم تسعفه للبقاء بين الكبار.

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#قطاع غزة #الدوري الممتاز #كرة القدم #رياضة #نادي شباب الزوايدة

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