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شباب خانيونس يتوصل لاتفاق مع 3 لاعبين

01 ابريل 2023 . الساعة 12:52 بتوقيت القدس
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شباب خانيونس يتوصل لاتفاق مع 3 لاعبين
غزة/ مؤمن الكحلوت:

توصل نادي شباب خانيونس لاتفاق مع 3 لاعبين لضمهم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

 وسيعلن الشباب في وقت لاحق عن ضم الثلاثي " إياد النبريص، وعدي الغلبان، وشادي أبو العراج"، لتعزيز صفوف الفريق في بطولة الدوري الممتاز الموسم المقبل.

وتعاقد نادي شباب خانيونس مع اللاعب أحمد أبو شباب على سبيل الإعارة لمدة موسمين، حيث حصل نادي الشباب على جميع الأوراق اللازمة من نادي خدمات خانيونس واللاعب.

ويسعى شباب خانيونس لتدعيم صفوفه، بعدد اللاعبين بعد مغادرة عناصر من التركيبة الأساسية، بالإضافة لحاجة الفريق للاعبين تعزيز بعد معاناته في المواسم الماضية من شبح الهبوط.

ويحتاج فريق الشباب لـ7 صفقات على الأقل، لتعويض الراحلين عن صفوفه، وتدعيم صفوفه في عدة خطوط حيث تم وضع قائمة من اللاعبين لمفاوضتهم، واختيار الأفضل منهم، لعل أبرزهم مهاجم خدمات البريج أحمد الكرنز.

ورحل عن شباب خانيونس اللاعبين(باسل الصباحين، وهيثم أبو عودة، ووليد أبو موسى، ومحمد بارود)، ويعتمد النادي على مجموعة كبيرة من أبنائه.

وضمن الشباب البقاء بين الكبار في الموسم القادم بأعجوبة بالغ، بعدما ظهر بمستوى متواضع، بسبب عدم تعزيز صفوفه بلاعبين في عدة مراكز.

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#قطاع غزة #شباب خانيونس #كرة القدم #رياضة

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