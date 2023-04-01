لليوم الـ56.. الأسير خضر عدنان يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام

يُواصل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأسير خضر عدنان (44 عامًا) إضرابه المفتوح عن الطعام داخل سجون الاحتلال لليوم الـ56 على التوالي، رفضًا لاعتقاله التعسفي، حيث يعيش ظروفًا قاسية داخل زنازين العزل الانفرادي في مركز تحقيق الجلمة.

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وقالت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، في تصريح، اليوم السبت: "إن تدهورًا مفاجئًا طرأ على صحة الأسير خضر عدنان الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ56 على التوالي، رفضًا لاعتقاله التعسفي”.

وأضافت: “قامت إدارة سجون الاحتلال بنقل الشيخ خضر عدنان لمشفى كابلان، وهناك رفض إجراء الفحوصات أو تلقي العلاج ومن ثم أعادوه لسجن عيادة الرملة”.

المصدر / فلسطين أون لاين