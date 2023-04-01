حورة ورهط تعلنان الإضراب احتجاجًا على إعدام الشاب "العصيبي" بالأقصى

أعلنت بلدية رهط بالداخل الفلسطيني المحتل الإضراب الشامل، الأحد، والذي يشمل جهاز التربية والتعليم، احتجاجًا على جريمة إعدام الاحتلال للشاب الدكتور محمد خالد العصيبي في باحات المسجد الأقصى الليلة الماضية.

وأعلن مجلس حورة الحداد مدة يومين، اليوم السبت ويوم غد، في أعقاب جريمة الإعدام بدم بارد، وقال المجلس في بيان إن "ادعاءات شرطة الاحتلال المفبركة، بأن المرحوم حاول خطف سلاح أحد أفرادها، هو محاولة لتبرير جريمتها، ويخالف كل شهادات المصلين".

واستشهد شاب (26 عاما) من قرية حورة في النقب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبيل انتصاف ليل الجمعة - السبت، قرب باب السلسلة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، فيما أغلقت قوات الاحتلال أبواب المسجد الأقصى.

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وذكرت مصادر محلية في النقب أن الشهيد هو محمد العصيبي من قرية حورة؛ وهو طالب درس الطب في رومانيا وتخرّج مؤخرا.

وأفاد شهود في البلدة القديمة بأن أفراد من شرطة الاحتلال أطلقوا النار على الشاب بعد عراك مع أفراد شرطة كانوا يعتدون على فتاة بالضرب، ويحاولون اعتقالها وإخراجها من باحات المسجد قرب باب السلسلة.

ونفى الشهود ادعاء شرطة الاحتلال بأن الشاب حاول خطف سلاح أحد الجنود في باب السلسلة قرب المسجد الأقصى.

المصدر / فلسطين أون لاين