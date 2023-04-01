1 أبريل في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 1 أبريل/ نيسان العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزه في نقاط:

1915 تأسيس كتيبة من المتطوعين اليهود الذين ساعدوا بريطانيا أثناء الحرب العالمية الأولى.

1948 عصابات (هاجانا) الصهيونية تحرق قرية ناصر الدين في محيط بحيرة طبريا، وتقتل معظم سكانها وتخرج الباقين تمهيداً للهجوم على مدينة طبريا.

1952 الكنيست الإسرائيلي يعتمد قانون الجنسية الذي يمنح كل مهاجر يهودي يستقر في أراضي الـ(48) الجنسية الإسرائيلية وذلك منذ يوم وصوله.

1961 أول إصدار لعملة الدينار الكويتي.

1989 تنصيب ياسر عرفات رئيساً لدولة فلسطين.

1993 هجم مجاهدو القسام في الضفة الغربية هدفين عسكريين منفصلين أسفرا عن مقتل اثنين من جنود العدو وعدد من الجرحى.

2002 إصابة 3 من عناصر الشرطة الإسرائيلية بعد تفجير الاستشهادي رامي الشوكاني من كتائب شهداء الأقصى من مخيم الدهيشة نفسه في مجموعة منهم.

2004 القوات الخاصة الإسرائيلية تغتال قائد سرايا القدس في جنين إياد الحردان بتفجير الهاتف العمومي داخل مقر المقاطعة في جنين حيث كانت السلطة الفلسطينية تحتجزه.