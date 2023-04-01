1 أبريل في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 1 أبريل/ نيسان العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزه في نقاط:
- 1915 تأسيس كتيبة من المتطوعين اليهود الذين ساعدوا بريطانيا أثناء الحرب العالمية الأولى.
- 1948 عصابات (هاجانا) الصهيونية تحرق قرية ناصر الدين في محيط بحيرة طبريا، وتقتل معظم سكانها وتخرج الباقين تمهيداً للهجوم على مدينة طبريا.
- 1952 الكنيست الإسرائيلي يعتمد قانون الجنسية الذي يمنح كل مهاجر يهودي يستقر في أراضي الـ(48) الجنسية الإسرائيلية وذلك منذ يوم وصوله.
- 1961 أول إصدار لعملة الدينار الكويتي.
- 1989 تنصيب ياسر عرفات رئيساً لدولة فلسطين.
- 1993 هجم مجاهدو القسام في الضفة الغربية هدفين عسكريين منفصلين أسفرا عن مقتل اثنين من جنود العدو وعدد من الجرحى.
- 2002 إصابة 3 من عناصر الشرطة الإسرائيلية بعد تفجير الاستشهادي رامي الشوكاني من كتائب شهداء الأقصى من مخيم الدهيشة نفسه في مجموعة منهم.
- 2004 القوات الخاصة الإسرائيلية تغتال قائد سرايا القدس في جنين إياد الحردان بتفجير الهاتف العمومي داخل مقر المقاطعة في جنين حيث كانت السلطة الفلسطينية تحتجزه.
- 2013 إعادة انتخاب الأخ خالد مشعل رئيساً للمكتب السياسي لحركة حماس.
المصدر / فلسطين أون لاين