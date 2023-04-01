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مطلوب سكرتير للعمل في شركة للتجارة والاستثمار بمدينة غزة

01 ابريل 2023 . الساعة 13:29 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن شركة عادل مصطفى مرتجى للتجارة والاستثمار (AMTIC) بمدينة غزة تعلن فيه عن حاجتها الى سكرتير حسب المتطلبات التالية:

متطلبات الوظيفة:

- حاصل على مؤهل جامعي ذو صلة.

- خبرة في برامج الاوفيس وخصوصا الوورد والاكسل.

- الالتزام بالمواعيد

- من سكان مدينة غزة

- يفضل من لديه خبرة 

- العمل تحت الضغط والعمل ضمن فريق

طريقة التسجيل:

- على من يجد في نفسه الكفاءة، إرسال السيرة الذاتية + صورة شخصية إلى البريد الالكتروني التالي:

[email protected]

-  ملاحظة / لا ينظر للطلبات دون صورة شخصية.

-  آخر موعد للتقديم هو السبت بتاريخ 1-4-2023

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