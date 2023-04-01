مطلوب سكرتير للعمل في شركة للتجارة والاستثمار بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة عادل مصطفى مرتجى للتجارة والاستثمار (AMTIC) بمدينة غزة تعلن فيه عن حاجتها الى سكرتير حسب المتطلبات التالية:
متطلبات الوظيفة:
- حاصل على مؤهل جامعي ذو صلة.
- خبرة في برامج الاوفيس وخصوصا الوورد والاكسل.
- الالتزام بالمواعيد
- من سكان مدينة غزة
- يفضل من لديه خبرة
- العمل تحت الضغط والعمل ضمن فريق
طريقة التسجيل:
- على من يجد في نفسه الكفاءة، إرسال السيرة الذاتية + صورة شخصية إلى البريد الالكتروني التالي:
- ملاحظة / لا ينظر للطلبات دون صورة شخصية.
- آخر موعد للتقديم هو السبت بتاريخ 1-4-2023