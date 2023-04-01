مطلوب موظف دعم للعملاء للعمل مع شركة تكنولوجية سعودية

إعلان توظيف صادر عن مؤسسة عمل بلا حدود - غزة وبالتعاون مع شركة تكنولوجيا معلومات في المملكة العربية السعودية تعلن فيه عن حاجته لموظف دعم العملاء Customer Support، وفق الشروط الموضحة أدناه:
متطلبات :
- خبرة في دعم عملاء مثبتة كممثل خدمة عملاء.
- مهارات التحدث باللغة الإنجليزية.
- مهارات قوية في التعامل مع الاتصال الهاتفي والاستماع النشط.
- الإلمام بأنظمة وممارسات CRM ، مثل: (Freshdesk ، Zoho ، Zendesk ..).
- توجه العميل والقدرة على التكيف / الاستجابة لأنواع مختلفة من الشخصيات.
- مهارات الاتصال والعرض ممتازة.
- القدرة على تعدد المهام وتحديد الأولويات وإدارة الوقت بشكل فعال.
المسؤوليات:
- إدارة كميات كبيرة من المكالمات الواردة.
- تحديد وتقييم احتياجات العملاء لتحقيق الرضا.
- بناء علاقات وثقة مستدامة مع حسابات العملاء من خلال التواصل المفتوح والتفاعلي.
- تلبية أهداف المبيعات الشخصية / فريق خدمة العملاء وحصص التعامل مع المكالمات.
- التعامل مع شكاوى العملاء وتقديم الحلول والبدائل المناسبة ضمن الحدود الزمنية ؛ المتابعة لضمان الحل احتفظ بسجلات تفاعلات العملاء ومعالجة حسابات العملاء وملفات المستندات.
- اتباع إجراءات الاتصال والمبادئ التوجيهية والسياسات.
طريقة التسجيل
- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب وذلك بالضغط ( هنا )
- الراتب الشهري جذاب على أساس الجدارة.
- نوع التوظيف: عقد أول 3 أشهر من العام هو عقد تجريبي.
- دوام كامل.
- الموعد النهائي للتسجيل يوم الأحد: 02/04/2023.