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مطلوب موظف دعم للعملاء للعمل مع شركة تكنولوجية سعودية

01 ابريل 2023 . الساعة 11:25 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن مؤسسة عمل بلا حدود - غزة وبالتعاون مع شركة تكنولوجيا معلومات في المملكة العربية السعودية تعلن فيه عن حاجته لموظف دعم العملاء Customer Support، وفق الشروط الموضحة أدناه:

متطلبات :

-  خبرة في دعم عملاء مثبتة كممثل خدمة عملاء.

- مهارات التحدث باللغة الإنجليزية.

- مهارات قوية في التعامل مع الاتصال الهاتفي والاستماع النشط.

- الإلمام بأنظمة وممارسات CRM ، مثل: (Freshdesk ، Zoho ، Zendesk ..).

- توجه العميل والقدرة على التكيف / الاستجابة لأنواع مختلفة من الشخصيات.

- مهارات الاتصال والعرض ممتازة.

- القدرة على تعدد المهام وتحديد الأولويات وإدارة الوقت بشكل فعال.

المسؤوليات:

- إدارة كميات كبيرة من المكالمات الواردة.

- تحديد وتقييم احتياجات العملاء لتحقيق الرضا.

- بناء علاقات وثقة مستدامة مع حسابات العملاء من خلال التواصل المفتوح والتفاعلي.

- تلبية أهداف المبيعات الشخصية / فريق خدمة العملاء وحصص التعامل مع المكالمات.

- التعامل مع شكاوى العملاء وتقديم الحلول والبدائل المناسبة ضمن الحدود الزمنية ؛ المتابعة لضمان الحل احتفظ بسجلات تفاعلات العملاء ومعالجة حسابات العملاء وملفات المستندات.

- اتباع إجراءات الاتصال والمبادئ التوجيهية والسياسات.

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب وذلك بالضغط ( هنا )

- الراتب الشهري جذاب على أساس الجدارة.

- نوع التوظيف: عقد أول 3 أشهر من العام هو عقد تجريبي.

- دوام  كامل.

- الموعد النهائي للتسجيل يوم الأحد: 02/04/2023.

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