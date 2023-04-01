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شوربة المعكرونة

01 ابريل 2023 . الساعة 11:20 بتوقيت القدس
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شوربة المعكرونة

المكونات:

بصلة مفرومة ناعماً.

فصا ثوم مهروسان.

نصف ملعقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ملح.

جزرة مقطعة أنصاف دوائر.

عودا بصل أخضر أو كرفس مقطع أنصاف دوائر.

ملعقة كبيرة صلصة البندورة.

حبتا بندورة معصورة.

نصف كوب حمص مسلوق.

نصف كوب معكرونة انصاف دوائر.

ملعقة كبيرة مرق دجاج بودرة أو مكعب.

لتر ماء مغلي.

طريقة التحضير:

في طنجرة على النار ضعي أربع ملاعق كبيرة زيت زيتون.

أضيفي البصل والثوم وقلبي لدقيقتين.

أضيفي الكزبرة والبابريكا والفلفل الأسود والملح.

أضيفي الجزر والكرفس وقلبي.

أضيفي صلصة البندورة وعصير البندورة وقلبي.

أضيفي الحمص والمعكرونة وحركي المكونات.

اغمريها بالماء المغلي وغطي الطنجرة.

اتركيها مدة ١٠ دقائق حتى تنضج المكونات، ثم قدميها.

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#رمضان #وصفات رمضانية #وصفات #شوربة المعكرونة

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