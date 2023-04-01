مرقوق اللحم الإماراتي

المكونات:

كيلوجرام لحم ضان بالعظم.

حبة بصل كبيرة مفرومة خشن.

سنان ثوم.

حبة بندورة مقطعة مكعبات.

حبات كوسا مقطعة مكعبات.

حبة بطاطا مقطعة مكعبات.

حبة جزر مقطعة.

قرن فلفل حار كامل.

ملعقة كبيرة رُبّ البندورة.

حبة لومي.

ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

ملعقة صغيرة هيل مطحون.

ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

ملعقة كبيرة زيت نباتي أو سمنة أو خليط منهما.

كوب دقيق، وكوب ماء، ورشة ملح لعجينة المرقوق.

طريقة التحضير:

تعجن العجينة جيدا جدا وتترك لترتاح ساعة على الأقل.

يشوح البصل والثوم في الدهن مع رشة من الملح والفلفل الأسود حتى ذبل.

يضاف اللحم ويشوح.

تضاف البندورة وقرن الفلفل وتشوح.

تضاف البهارات واللومي، يغمر اللحم بالماء ويترك لينضج قليلا.

تضاف الخضار المقطعة وتترك لتنضج.

تضاف الخضار المقطعة وتترك لتنضج.

يعدل الملح ويقدم.