السودان.. عدد ضحايا انهيار منجم ذهب يرتفع إلى 14

أعلنت السلطات السودانية، اليوم السبت، ارتفاع عدد ضحايا انهيار منجم ذهب بمدينة وادي حلفا شمالي البلاد إلى 14 قتيلاً.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية، بأن "عمليات البحث عن المفقودين تواصلت الجمعة، بموقع انهيار منجم (تركمان) جنوب مدينة وادي حلفا، وتم انتشال 4 جثث أخرى من تحت الأنقاض ليرتفع عدد الوفيات إلى 14 من المعدنين".

ونقلت عن مصدر أمني لم تسمه، قوله: "تم سحب المياه من موقع المنجم وتحت الأنقاض للتأكد من خلو موقع الحادث من ضحايا آخرين".

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والخميس، أعلنت السلطات السودانية، مصرع 10 أشخاص وفقدان آخرين إثر انهيار منجم ذهب في وادي حلفاـ حيث إن أحد الجبال المحيطة بمنجم "جبل الأحمر" بموقع "التركمان"، تعرض للانهيار.

ويعول السودان على الذهب كمورد رئيس للنقد الأجنبي، بعد فقدانه ثلاثة أرباع عائداته النفطية بسبب انفصال جنوب السودان في يوليو/ تموز 2011.

ويعمل في قطاع التنقيب عن الذهب بشكل غير نظامي أكثر من مليوني سوداني، وينتجون نحو 80 بالمئة من كمية الذهب الإجمالية المستخرجة في البلاد.

المصدر / الأناضول