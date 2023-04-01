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الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في القدس

01 ابريل 2023 . الساعة 10:21 بتوقيت القدس
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جنود الاحتلال يعتقلون مقدسياً- أرشيف

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، استهدفت عدداً من الشبان.

وأفادت مصادر مقدية بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدداً من منازل المقدسيين في وقت السحور، وفتشت المنازل وعاثت فيها خراباً، وذلك قبيل ما يسمى "عيد الفصح" اليهودي.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب المقدسي محمد الشاويش، وذلك بعد اقتحام منزله في حي باب حطة، وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

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كما اعتقلت قوات الاحتلال من حي باب حطة، أحمد أبو غزالة ومحمود الشاويش، إلى جانب اعتقال محمد البكري من الواد بالبلدة القديمة بالقدس.

وداهمت قوات الاحتلال منزل الشاب روحي الغاصي في حارة السعدية بالبلدة القديمة، وسلمت عائلته قرار استدعاء للتحقيق، إضافة إلى اعتقال الشاب محمد جهاد أبو كف من بلدة صور باهر بالقدس.

وفي سياق متصل، احتجز جنود الاحتلال المصور الصحفي إبراهيم السنجلاوي في حي باب حطة، خلال توثيقه الاعتقالات في البلدة القديمة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قوات الاحتلال #حملة اعتقالات #البلدة القديمة بالقدس

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