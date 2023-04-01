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الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

01 ابريل 2023 . الساعة 09:13 بتوقيت القدس
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حالة الطقس

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم السبت، حيث يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة نهاراً وبارداً ليلاً ويبقى الجو غائماً جزئياً في مختلف المناطق، وفي المناطق السهلية والمنخفضة يسود جو دافء نسبي إلى دافء.

الطقس يوم الأحد

الأحد: يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة ويسود جو معتدل نهاراً مع حرارة ستكسر حاجز العشرين مئوية في كافة المناطق الجبلية العالية والمتوسطة وعند منتصف العشرينيات مئوية في المناطق السهلية والساحلية وجو صيفي في المناطق المنخفضة والغورية. 

الطقس يوم الإثنين

الإثنين: ارتفاع طفيف آخر على الحرارة ويسود جو شديد الإعتدال والدفء في ساعات النهار مع حرارة حول المعدلات السنوية العامة لشهر نيسان، أما ليلاً تنحفض الحرارة لكن يبقى الجو دافء نسبياً.

الطقس يوم الثلاثاء

الثلاثاء: ارتفاع آخر وملموس على درجات الحرارة ويكون الجو في ساعات النهار شديد الإعتدال ويمكن القول أنه سيكون صيفياً معتدلاً مع شمس ساطعة، وليلاً يصبح الجو مائلاً للبرودة حاصة في الجبال ومعتدل ما دون ذلك.

المصدر / فلسطين أون لاين
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