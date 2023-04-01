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رغم الجرائم والتضييق .. الآلاف يؤدون صلاة الفجر بالأقصى

01 ابريل 2023 . الساعة 05:40 بتوقيت القدس
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أدى الآلاف من الفلسطينيين والمرابطين صلاة فجر العاشر من رمضان، في المسجد الأقصى المبارك رغم جريمة الاحتلال بقتل شابٍّ ليلة أمس عند باب السلسلة وإجراءات التضييق على الوافدين للمسجد.

وتوافد الآلاف عبر شوارع البلدة القديمة نحو المسجد الأقصى رغم استنفار قوات الاحتلال على بواباته، لينضموا إلى قوافل المعتكفين بالمسجد منذ ليلة أمس.

وأعاقت قوات الاحتلال وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك قبيل صلاة الفجر، فيما اعتقلت شابًّا قرب باب حِطّة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

وعند ذات الباب، حِطّة، احتجز عناصر من قوات الاحتلال المصور المقدسي إبراهيم سنجلاوي. 

وقتلت قوات الاحتلال مساء الجمعة، الشاب محمد العصيبي من قرية حورة بالنقب المحتل، عند باب السلسلة أحد أبواب المسجد الأقصى خلال دفاعه عن إحدى الفتيات التي منعهنّ الاحتلال من دخول المسجد.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأقصى #الفجر

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