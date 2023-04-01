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5 عمليات إطلاق نار و15 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة

01 ابريل 2023 . الساعة 04:47 بتوقيت القدس
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إطلاق نار من المقاومة على مستوطنة (أرشيف)

تواصلت أعمال المقاومة بالضفة الغربية والقدس المحتلة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 15 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس، أبرزها 5 عمليات إطلاق نار، وإلقاء عبوات ناسفة، واندلاع مواجهات.

واستهدف المقاومون قوات الاحتلال بإطلاق النار قرب قرب بلدة بلعا في طولكرم شمال الضفة الغربية.

وفي جنين، استهدف المقاومون حواجز الاحتلال بإطلاق النار، وأمطروا حواجز سالم ودوتان والجلمة بالرصاص.

وأطلقوا النار على دورية عسكرية للاحتلال قرب يعبد، وألقوا عبوتين ناسفتين على حاجز الجلمة.

واندلعت مواجهات في 8 نقاط مختلفة، شهدتها مناطق القدس وقلقيلية ونابلس والخليل، رشق خلالها الشبان الثائر بالحجارة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" مقتل 17 إسرائيليا في عمليات المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة والداخل المحتل، منذ مطلع العام الجاري حتى تاريخ 20/3/2023.

وفي شهر فبراير المنصرم اشتعلت أرض الضفة الغربية والقدس بالعمليات المؤثرة، مخلفة (8) قتلى إسرائيليين، حيث رصد مركز "معطى" خلال الشهر (1177) عملاً مقاوماً، بينها (144) عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال.

وفي يناير الماضي، تصاعدت عمليات المقاومة ما أدى إلى مقتل (7) إسرائيليين، وإصابة (48) آخرين بجراح مختلفة، فيما استشهد (35) فلسطينيا بنيران الاحتلال ومستوطنيه.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الضفة #عمليات المقاومة

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