الجهاد : الحشود الكبيرة بالأقصى تدلل على مكانة الأقصى وارتباط المسلمين به

أشاد الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي طارق سلمي بالحشود الكبيرة من المواطنين في المسجد الأقصى المبارك، مؤكداً أن هذه الحشود تدلل على مكانة الأقصى وارتباط المسلمين به ، فهو مسجدنا ومسرى نبينا ومهوى أفئدتنا.

وأوضح سلمي أن مئات الآلاف التي أدت صلاة الجمعة (أمس) في الأقصى رغم إجراءات المنع والتضييق والحصار الذي يفرضه الاحتلال، هي بمثابة رسالة تحدي فلسطيني وتصميم على الرباط في الأقصى وشد الرحال إليه رغم كل العقبات والمؤامرات .

ولفت الى أن هتافات الجماهير في الأقصى وتكبيراتها تأكيد على التفاف شعبنا حول المقاومة واعتزازه بقيادتها ورجالها الأوفياء .

المصدر / فلسطين أون لاين