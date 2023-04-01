كونتي يدعم ستيليني خليفته في تدريب توتنهام

كشف الإيطالي كريستيان ستيليني مدرب نادي توتنهام الانكليزي لكرة القدم والمساعد السابق لمواطنه أنتونيو كونتي الذي تخلى عن مهامه، أنه حصل على مباركة الأخير لتولي الإشراف على نادي شمال لندن بدلاً منه.

وانتهت العلاقة بين كونتي (53 عاماً) وتوتنهام بالتراضي الأحد بعد انتقادات حادة وجهها الإيطالي للاعبيه عقب التعادل أمام ساوثمبتون 3-3 في 18 آذار/مارس الحالي في لقاء كان توتنهام متقدماً خلاله 3-1 في الدوري الممتاز قبل فترة التوقف الدولية.

عمل ستيليني مساعداً لكونتي في أربعة أندية مختلفة، لكنه سيتولى الآن تدريب توتنهام حتى نهاية الموسم، علماً انه سبق له أن ناب عن مواطنه هذا الموسم عندما كان كونتي يتعافى من جراحة استئصال المرارة.

قال ستيليني للصحافيين قبل مواجهة إيفرتون ضمن منافسات المرحلة 29 من البريميرليغ الاثنين "تحدث النادي وأنتونيو مع بعضهما البعض. اتخذا القرار معا وأبلغوني. كنت على علم بذلك".

واضاف المدرب البالغ 48 عاماً "اتصلوا بي وقالوا إن القرار تم اتخاذه وإذا كنت تتفق معنا، يمكنك فعل ذلك. لم يكن لديّ مشكلة في أن أقول: +نعم+".

وسرعان ما أعقب رحيل كونتي قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإيقاف لمدة 30 شهراً المدير الإداري لكرة القدم في توتنهام الايطالي فابيو باراتيتشي (50 عاماً) على الصعيد الدولي.

وتمت معاقبة باراتيتشي بالايقاف عن ممارسة أي مهام تتعلق بكرة القدم الايطالية كجزء من تحقيق في سوء الإدارة المالية المزعومة في ناديه السابق يوفنتوس.

قال توتنهام إنه لا يزال يسعى للحصول على توضيح بشأن ما يعنيه الحظر لدور باراتيتشي في النادي الذي انضم إليه في حزيران/يونيو 2021.

غير أن ستيليني نفى المزاعم بأن نادي شمال لندن في أزمة.

ويحتل توتنهام المركز الرابع في الدوري متقدماً بفارق نقطتين عن نيوكاسل الذي يملك مباراتين مؤجلتين (49 مقابل 47).

قال ستيليني "ليس فريقاً في أزمة، خصوصاً أن الجميع يتخذ القرار للأفضل وعندما تتخذ القرار للأفضل لن تكون في أزمة".

وختم قائلاً "إذا كنا نواجه بعض الأمور، علينا أن نحافظ على تماسكنا وعلينا أن نبقى سوياً للمضي قدماً وخوض المباريات".

المصدر / فلسطين اونلاين