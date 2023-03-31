حمادة: شعبنا لن يقف صامتًا أمام تهديدات المستوطنين بذبح القرابين في الأقصى

أكد الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة أن شعبنا الفلسطيني لن يقف صامتاً أمام تهديدات المستوطنين بذبح القرابين في المسجد الأقصى.

وقال حمادة إن على الاحتلال أن يعلم جيداً بأن تدنيسه لباحات المسجد الأقصى سيقابل بردّة فعل.

وشدّد على أن جذوة المقاومة ستبقى مشتعلة حتى دحر الاحتلال عن أرض فلسطين.

وأوضح أن قوات الاحتلال تمارس سياسات خطيرة بحق المصلّين والمرابطين في المسجد الأقصى المبارك.

وفي وقت سابق، حذّر مراقبون في مدينة القدس المحتلة، من طقوس خطيرة ينوي المستوطنون أداءها في باحات المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك، بعد دعوات استيطانية لإحضار قرابين حيوانية والتجمّع عند أبواب المسجد.

وتوعد حاخام متطرّف بذبح الخراف داخل المسجد الأقصى بالقوة، وفي وضح النهار يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 نيسان/ إبريل، وذلك بعد إطلاق جماعات المستوطنين دعوات للتجمّع ما بين الساعة 3:50 عصراً وحتى الساعة 7 مساءً عند الأقصى، لتقديم القرابين فيما يسمّى “عيد الفصح” اليهودي.

كما أعلنت جماعات "الهيكل المزعوم" رصدها مبالغ مالية كمكافآت للمستوطنين الذين يحاولون ذبح "قربان" في المسجد الأقصى المبارك، خلال عيد الفصح اليهودي.

المصدر / فلسطين اون لاين