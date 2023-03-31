مساعد غوارديولا مرشّح لتدريب المنتخب السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية عن دخول اسم جديد بات مرشحًا لتولّي تدريب المنتخب السعودي الأول، بعد رحيل الفرنسي هيرفي رينارد، نحو منتخب بلاده للسيدات، وذلك بعد أربع سنوات قضاها برفقة الأخضر السعودي.



وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن، مساء الثلاثاء الماضي، عن إنهاء عقد الفرنسي المدير الفني للأخضر، بناءً على رغبة الأخير في عدم إكمال المدة المتبقية من عقده مع المنتخب، وتمت تسوية الإجراءات القانونية الرسمية بين الطرفين لإنهاء العقد.وأعلن الإعلامي الرياضي علي اليوسف،

عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلًا: "مسؤولون بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عقدوا لقاءً مع المدرب الإسباني دومينيك تورنت، لقيادة الأخضر في الفترة القادمة".



وسبق للمدرب تورنت البالغ من العمر (60 عامًا)، العمل كمساعد للمدير الفني الإسباني الكبير بيب غوارديولا، في أندية برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي.



وانفصل تورنت عن المدرب الحالي للسيتي، غوارديولا، في يوليو من عام 2018، عندما تولّى القيادة الفنية لنادي نيويورك سيتي الأمريكي، ثم فلامينغو البرازيلي وغلطة سراي التركي، ومنذ يوليو من عام 2022، وبالتحديد بعد رحيله عن غلطة سراي، لا يرتبط المدرّب الإسباني بعقد مع أي فريقٍ.



جدير بالذكر أن دومينيك تورنت، حقق 23 لقبًا في مسيرته التدريبية، جميعهم عندما كان مساعدًا للمدرب الإسباني بيب غوارديولا، حيث فشل في التتويج بأي بطولة، منذ الانفصال عن "الفيلسوف".