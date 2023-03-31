150 ألف مصلٍّ يؤدون التراويح في المسجد الأقصى

أمَّ عشرات آلاف الفلسطينيين اليوم الجمعة، صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك، في تاسع أيام شهر رمضان المبارك.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن نحو 150 ألف مصل، أدّوا مساء اليوم الجمعة، صلاة العشاء والتراويح، في المسجد الأقصى.

وأوضحت أن هذه الأعداد تمّ تسجيلها، رغم الإجراءات التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على دخول المصلين لمدينة القدس المحتلة، لأداء الصلاة في المسجد الأقصى.

يذكر أنّ نحو 250 ألف مصل أدوا صلاة ظهر اليوم الجمعة في المسجد الأقصى، في الوقت الذي عملت فيه قوات الاحتلال على إغلاق حاجز قلنديا أمام مركبات المواطنين، ومنعت من هم دون سن الـــ55 عاما من العبور، إضافة لنصب حواجز حديدية عند باب العامود، وشارع الأنبياء، وشارع صلاح الدين، وغيرها، في محاولة لإعاقة وصول المصلين للمسجد.

المصدر / فلسطين أون لاين