"هيئة تشجيع الاستثمار" تعتمد 4 مشاريع صناعية في الضفة

اعتمدت هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية أربعة مشاريع صناعية، بحيث وافقت على اعتماد ثلاثة مشاريع في مدينة أريحا الصناعية الزراعية، ومشروع بمدينة بيت لحم الصناعية، بعد دراسة مجموعة من طلبات الاستثمار تقدمت بها الشركات المطورة للجنة الاستثمار في الهيئة.

‏‎‏‎وتتوزع المشاريع، التي تمت الموافقة عليها، على قطاعات التصنيع الغذائي، والأسمدة، وتصنيع المواد الإنشائية.

يذكر أن الهيئة تتولى الإشراف على إعداد البينة التحتية العصرية للمدن الصناعية التي تتم إدارتها من قبل شركات من القطاع الخاص، بموجب عقود امتياز تحت إشرافها.

واكتمل إعداد مراحل مدينة بيت لحم الصناعية كافة، والمرحلة الأولى من مدينة أريحا الصناعية الزراعية، التي يجري العمل على تنفيذ المرحلة الثانية منها لتوفير المساحات المطلوبة للمنشآت الصناعية، والمساهمة بخلق المزيد من فرص العمل.

‏‎وتُقدم الهيئة العديد من حوافز الاستثمار للمستثمرين في المدن الصناعية، عبر برامج وتدخلات عدة من قبلها، أو بتمويل من عدة جهات دولية مانحة.

المصدر / فلسطين أون لاين