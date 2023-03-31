حماس: نعبّر عن فخرنا بجماهير شعبنا الذين شدّوا الرحال إلى الأقصى

وجهت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" التحية إلى جماهير شعبنا الفلسطيني المرابط الذي لبَّى نداء الأقصى واحتشد بأعدادٍ غفيرة، وصلت نحو ربع مليون مصلي، في المسجد الأقصى المبارك في صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك، رغم تقييدات العدو الصهيوني الذي أعاق وصول الكثير من أبناء شعبنا للأقصى.

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وقالت الحركة في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إننا نعبر عن فخرنا واعتزازنا بشعبنا العظيم الذي خرج منذ ساعات الصباح الباكر شادا الرحال إلى الأقصى؛ ما يعكس التزام شعبنا المقدّس بالدفاع عنه وحمايته من انتهاكات الاحتلال الفاشي.

وأكدت الحركة على أهمية استمرار الرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى؛ إحياءً لشعائرنا الإسلامية، وحمايةً لمسرى نبينا الأكرم من تهديدات وانتهاكات جيش الاحتلال ومستوطنيه الإرهابيين.