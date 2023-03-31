فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

هتافات جماهيرية مؤيدة للمقاومة عقب أداء صلاة الجمعة في الأقصى

قاسم: شعبنا سينتصر حتماً في المعركة حول هوية القدس والأقصى

حصاد الأسبوع: 5 جرحى إسرائيليين في 233 عملاً مقاوماً بالضفة والقدس

الاحتلال يعتقل مواطنا باعتداء على مسيرة في حوارة

رفض فرنسي لإيقاف المباريات من أجل إفطار اللاعبين المسلمين

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

رابط فحص تحديث كشوفات تصاريح العمال المرشحين للعمل في الداخل المحتل

استشهاد أحد مستشاري الحرس الثوري الإيراني في عدوان إسرائيلي على دمشق

أحكام ختم القرآن في رمضان

نحو 250 ألف مُصلٍّ أدّوا الجمعة الثانية من رمضان في "الأقصى" رغم قيود الاحتلال

بالفيديو هتافات جماهيرية مؤيدة للمقاومة عقب أداء صلاة الجمعة في الأقصى

31 مارس 2023 . الساعة 15:56 بتوقيت القدس
...

هتفت جماهير بمدينة القدس المحتلة ظهر اليوم، بشعارات مؤيدة للمقاومة عقب أدائها صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في باحات المسجد الأقصى المبارك.

ورفعت الجماهير رايات حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وسط هتافات لمجموعات عرين الأسود المقاومة، ومطالبة بالمزيد من عمليات المقاومة ضد الاحتلال.

ورددت الجماهير هتافات لقائد أركان المقاومة محمد الضيف، وقالت: "حط السيف قبال السيف.. واحنا رجالك محمد ضيف".

وأدى عشرات آلاف المصلين صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في باحات المسجد الأقصى المبارك، رغم العراقيل والحواجز العسكرية التي أقامتها قوات الاحتلال لمنع المصلين من الوصول إلى مدينة القدس المحتلة.

وأفادت دائرة أوقاف القدس بأن 250 ألف مصلٍ أدوا اليوم صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان، وملأت الحشود الكبيرة أنحاء المسجد الأقصى.

ومنذ ساعات الصباح زحف المصلين إلى المسجد الأقصى من القدس والضفة الغربية وأراضي المحتلة، لأداء صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان.

في المقابل، أعاقت قوات الاحتلال وصول المصلين إلى الأقصى، عبر نصب عدة حواجز عسكرية بمدينة القدس المحتلة، إلى جانب وضع متاريس حديدية على مفترقات طرق وشوارع رئيسية في حي المصرارة وباب الساهرة وشارع الأنبياء وغيرها من المناطق.

b1f93381-944c-4642-a6ee-b73de1179438.jpg
c84635af-b8a5-41b4-bf1a-a95f671133a3.jpg
d9314f65-523f-40d6-bbba-c8124065c51d.jpg
 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#المسجد الأقصى #حماس #القدس #المقاومة #عرين الأسود

متعلقات

الأكثر قراءة