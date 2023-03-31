هتافات جماهيرية مؤيدة للمقاومة عقب أداء صلاة الجمعة في الأقصى

هتفت جماهير بمدينة القدس المحتلة ظهر اليوم، بشعارات مؤيدة للمقاومة عقب أدائها صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في باحات المسجد الأقصى المبارك.

ورفعت الجماهير رايات حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وسط هتافات لمجموعات عرين الأسود المقاومة، ومطالبة بالمزيد من عمليات المقاومة ضد الاحتلال.

ورددت الجماهير هتافات لقائد أركان المقاومة محمد الضيف، وقالت: "حط السيف قبال السيف.. واحنا رجالك محمد ضيف".

وأدى عشرات آلاف المصلين صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في باحات المسجد الأقصى المبارك، رغم العراقيل والحواجز العسكرية التي أقامتها قوات الاحتلال لمنع المصلين من الوصول إلى مدينة القدس المحتلة.

وأفادت دائرة أوقاف القدس بأن 250 ألف مصلٍ أدوا اليوم صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان، وملأت الحشود الكبيرة أنحاء المسجد الأقصى.

ومنذ ساعات الصباح زحف المصلين إلى المسجد الأقصى من القدس والضفة الغربية وأراضي المحتلة، لأداء صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان.

في المقابل، أعاقت قوات الاحتلال وصول المصلين إلى الأقصى، عبر نصب عدة حواجز عسكرية بمدينة القدس المحتلة، إلى جانب وضع متاريس حديدية على مفترقات طرق وشوارع رئيسية في حي المصرارة وباب الساهرة وشارع الأنبياء وغيرها من المناطق.









المصدر / فلسطين أون لاين