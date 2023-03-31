قاسم: شعبنا سينتصر حتماً في المعركة حول هوية القدس والأقصى

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم إن المشاركة العظيمة من جماهير شعبنا الفلسطيني في القدس والضفة الغربية والداخل المحتل يتأدية صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، تؤكد أن شعبنا سينتصر حتماً في المعركة حول هوية القدس والمسجد الأقصى.

وأوضح قاسم أن العراقيل التي وضعها الاحتلال في وجه أهلنا لمنعهم من الوصول للمسجد الأقصى، تعد انتهاكاً صارخاً لكل القيم والأعراف والقوانين الدولية.

وأكد أن كل إجراءات الاحتلال لن توقف استمرار الزحف الهادر لشعبنا تجاه مقدساته، فالمعركة مستمرة ولن تتوقف إلا برحيل الاحتلال عن كامل أرضنا ومقدساتنا.

المصدر / فلسطين أون لاين