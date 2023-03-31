فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"الثوري الإيراني" يعلن مقتل أحد ضباطه بعدوان إسرائيلي في سوريا

هتافات جماهيرية مؤيدة للمقاومة عقب أداء صلاة الجمعة في الأقصى

قاسم: شعبنا سينتصر حتماً في المعركة حول هوية القدس والأقصى

حصاد الأسبوع: 5 جرحى إسرائيليين في 233 عملاً مقاوماً بالضفة والقدس

الاحتلال يعتقل مواطنا باعتداء على مسيرة في حوارة

رفض فرنسي لإيقاف المباريات من أجل إفطار اللاعبين المسلمين

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

رابط فحص تحديث كشوفات تصاريح العمال المرشحين للعمل في الداخل المحتل

استشهاد أحد مستشاري الحرس الثوري الإيراني في عدوان إسرائيلي على دمشق

أحكام ختم القرآن في رمضان

قاسم: شعبنا سينتصر حتماً في المعركة حول هوية القدس والأقصى

31 مارس 2023 . الساعة 15:51 بتوقيت القدس
...
250 الف مصلٍ ادوا صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في المسجد الاقصى المبارك

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم إن المشاركة العظيمة من جماهير شعبنا الفلسطيني في القدس والضفة الغربية والداخل المحتل يتأدية صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، تؤكد أن شعبنا سينتصر حتماً في المعركة حول هوية القدس والمسجد الأقصى.

وأوضح قاسم أن العراقيل التي وضعها الاحتلال في وجه أهلنا لمنعهم من الوصول للمسجد الأقصى، تعد انتهاكاً صارخاً لكل القيم والأعراف والقوانين الدولية.

وأكد أن كل إجراءات الاحتلال لن توقف استمرار الزحف الهادر لشعبنا تجاه مقدساته، فالمعركة مستمرة ولن تتوقف إلا برحيل الاحتلال عن كامل أرضنا ومقدساتنا.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#المسجد الأقصى #حماس #القدس #الشعب الفلسطيني #الاحتلال الإسرائيلي

متعلقات

الأكثر قراءة