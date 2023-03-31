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حصاد الأسبوع: 5 جرحى إسرائيليين في 233 عملاً مقاوماً بالضفة والقدس

31 مارس 2023 . الساعة 15:42 بتوقيت القدس
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تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الأسبوع الماضي، وأسفرت عن وقوع خمسة جرحى بصفوف قوات الاحتلال والمستوطنين.

وخلال الفترة الممتدة ما بين 24 آذار/ مارس 2023 حتى 30 آذار/ مارس 2023، وثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" 233 عملاً مقاوماً، بينها 39 عملية إطلاق نار.

وفي نفس الفترة استشهد فلسطيني، وتم تحطيم ثلاث مركبات ومعدات عسكرية لقوات الاحتلال، إلى جانب تفجير 8 عبوات ناسفة، وإلقاء 7 زجاجات حارقة ومفرقعات نارية.

وتصدى الفلسطينيون خلال الأسبوع الماضي لـ27 اعتداء للمستوطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية،  فيما خرجت أربع مظاهرات شعبية ضد الاحتلال.

وامتدت المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال إلى 93 نقطة في الضفة الغربية والقدس،  تخللها 52 عملية إلقاء حجارة.

ورصد مركز معلومات فلسطين “معطى” في تقريره الدوري (1177) عملاً مقاوماً بالضفة والقدس خلال الشهر الماضي، أدت إلى مقتل (8) إسرائيليين، وإصابة (43) جنديا ومستوطنا بجراح مختلفة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس #المقاومة #الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية

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