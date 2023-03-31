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رابط فحص تحديث كشوفات تصاريح العمال المرشحين للعمل في الداخل المحتل

31 مارس 2023 . الساعة 14:52 بتوقيت القدس
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تصاريح عمال غزة

أعلنت وزارة العمل في قطاع غزة، تحديث الألوان الخاصة بكشوفات ترشيح العمال للعمل في الداخل المحتل.

وقال وكيل الوزارة إيهاب الغصين في تصريح صحفي: "إن عملية التحديث تمت للعمال الذين سجلوا خلال الأشهر الماضية، ولم يتم تقييمهم حينها وفقا للمعايير التي أعلنت عنها الوزارة"، لافتاً إلى أن تحديث الألوان يتم كل 3 أشهر.

وذكر أن عملية التحديث القادمة ستكون نهاية شهر يونيو 2023م.

يشار إلى أن ما يزيد عن 130 ألف عاملٍ، مسجلين ضمن كشوفات وزارة العمل، للعمال الراغبين العمل في الداخل المحتل، حيث تقوم الوزارة بتصنيفهم وفقا لعدة معايير أعلنت عنها منذ استلامها ملف التصاريح نوفمبر 2021م.

وللاستعلام عن تحديث تصاريح الألوان اضغط هنا

المصدر / فلسطين أون لاين
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