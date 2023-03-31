مسبكة الباذنجان والخضار

المكونات:

طريقة التحضير:

ضعي اللحم في قدر غير لاصق بدون زيوت أو دهون.

قلبي حتى تجف تمامًا ويتغير لونها.

أضيفي البصل والثوم وقلبي حتى يذبل البصل تمامًا.

أضيفي ثلاث ملاعق كبيرة زيت زيتون.

أضيفي مرق الدجاج البودرة والبهارات والبندورة وصلصة البندورة والماء.

غطي القدر واتركيها لمدة دقيقتين فقط.

ضعي الخضروات المقطعة في صينية الفرن.

رشيها بالملح والفلفل والزيت.

اخبزيها في فرن محمى على درجة حرارة ٢٠٠ لمدة عشرة دقائق حتى تنضج.

أخرجيها من الفرن وضعيها في الصينية المراد التقديم بها.

حمريها قليلًا بالرف العلوي، ثم صبي فوقها خليط اللحم المفروم.

وللتزيين: ضعي أنصاف دوائر البندورة على حواف الصينية.

رشي الوجه بالقليل من الزيت.