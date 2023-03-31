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31 مارس 2023 . الساعة 10:27 بتوقيت القدس
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مسبكة الباذنجان والخضار

المكونات:

  • نصف كيلو لحم عجل مفروم ناعم.

  • بصلة كبيرة مفرومة ناعم.

  • أربع فصوص ثوم مهروس.

  • ملعقة كبيرة مرق دجاج بودرة.

  • نصف ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

  • نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

  • نصف ملعقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة.

  • نصف ملعقة صغيرة كمون.

  • نصف ملعقة صغيرة ملح.

  • حبتا طماطم مفرومتان ناعمًا.

  • ملعقتان كبيرتان صلصة البندورة.

  • نصف كوب ماء.

  • الخضراوات:

  • حبتا باذنجان حجم صغير مقطعة على شكل أصابع.

  • حبتا بطاطس مقطعة على شكل أصابع.

  • حبتا كوسا مقطعة على شكل أصابع.

  • حبتا فليفلة خضراء مقطعة على شكل أصابع.

  • ملعقة صغيرة ملح.

  • ملعقة صغيرة فلفل أسود.

  • أربعة ملاعق زيت زيتون.

  • للتزيين: ثلاث حبات بندورة مقطعة أنصاف دوائر.

طريقة التحضير:

  • ضعي اللحم في قدر غير لاصق بدون زيوت أو دهون.

  • قلبي حتى تجف تمامًا ويتغير لونها.

  • أضيفي البصل والثوم وقلبي حتى يذبل البصل تمامًا.

  • أضيفي ثلاث ملاعق كبيرة زيت زيتون.

  • أضيفي مرق الدجاج البودرة والبهارات والبندورة وصلصة البندورة والماء.

  • غطي القدر واتركيها لمدة دقيقتين فقط.

  • ضعي الخضروات المقطعة في صينية الفرن.

  • رشيها بالملح والفلفل والزيت.

  • اخبزيها في فرن محمى على درجة حرارة ٢٠٠ لمدة عشرة دقائق حتى تنضج.

  • أخرجيها من الفرن وضعيها في الصينية المراد التقديم بها.

  • حمريها قليلًا بالرف العلوي، ثم صبي فوقها خليط اللحم المفروم.

  • وللتزيين: ضعي أنصاف دوائر البندورة على حواف الصينية.

  • رشي الوجه بالقليل من الزيت.

  • اخبزيها في فرن محمى مسبقًا على درجة حرارة ٢٠٠ لمدة عشرة دقائق وحمري الوجه قليلًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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