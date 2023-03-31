مسبكة الباذنجان والخضار

المكونات:
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نصف كيلو لحم عجل مفروم ناعم.
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بصلة كبيرة مفرومة ناعم.
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أربع فصوص ثوم مهروس.
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ملعقة كبيرة مرق دجاج بودرة.
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نصف ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.
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نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
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نصف ملعقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة.
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نصف ملعقة صغيرة كمون.
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نصف ملعقة صغيرة ملح.
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حبتا طماطم مفرومتان ناعمًا.
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ملعقتان كبيرتان صلصة البندورة.
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نصف كوب ماء.
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الخضراوات:
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حبتا باذنجان حجم صغير مقطعة على شكل أصابع.
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حبتا بطاطس مقطعة على شكل أصابع.
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حبتا كوسا مقطعة على شكل أصابع.
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حبتا فليفلة خضراء مقطعة على شكل أصابع.
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ملعقة صغيرة ملح.
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ملعقة صغيرة فلفل أسود.
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أربعة ملاعق زيت زيتون.
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للتزيين: ثلاث حبات بندورة مقطعة أنصاف دوائر.
طريقة التحضير:
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ضعي اللحم في قدر غير لاصق بدون زيوت أو دهون.
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قلبي حتى تجف تمامًا ويتغير لونها.
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أضيفي البصل والثوم وقلبي حتى يذبل البصل تمامًا.
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أضيفي ثلاث ملاعق كبيرة زيت زيتون.
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أضيفي مرق الدجاج البودرة والبهارات والبندورة وصلصة البندورة والماء.
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غطي القدر واتركيها لمدة دقيقتين فقط.
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ضعي الخضروات المقطعة في صينية الفرن.
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رشيها بالملح والفلفل والزيت.
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اخبزيها في فرن محمى على درجة حرارة ٢٠٠ لمدة عشرة دقائق حتى تنضج.
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أخرجيها من الفرن وضعيها في الصينية المراد التقديم بها.
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حمريها قليلًا بالرف العلوي، ثم صبي فوقها خليط اللحم المفروم.
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وللتزيين: ضعي أنصاف دوائر البندورة على حواف الصينية.
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رشي الوجه بالقليل من الزيت.
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اخبزيها في فرن محمى مسبقًا على درجة حرارة ٢٠٠ لمدة عشرة دقائق وحمري الوجه قليلًا.