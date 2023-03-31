31 مارس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 31 مارس/ آذار العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزه في نقاط:
- 1947 إعدام قاضي محمد مؤسس جمهورية مهاباد وهي جمهورية كردية أسست في أقصى شمال غرب إيران بدعم سوفيتي.
- 1962 انقلاب فاشل في وريا قادة أحد الزعماء الناصريين في حلب.
- 1991 الجورجيون يصوتون لمصلحة انفصال جورجيا عن الاتحاد السوفيتي.
- 2002 عملية استشهادية في مدينة حيفا تؤدي إلى مقتل 16 إسرائيلياً، نفذها شادي زكريا الطوباسي من كتائب القسام.
- 2006 اغتيال العبد القوقا (أبي يوسف) قائد ألوية الناصر صلاح الدين بتفجير سيارة مفخخة في غزة.
- 2006 مقتل 4 مستوطنين وجرح آخرين في عملية نفذها أحمد مشارقة من كتائب شهداء الأقصى في مستوطنة (كدوميم) بالضفة الغربية.
- 2009 انسحاب القوات البريطانية رسمياً من العراق بعد ست سنوات من تواجدها في جنوب العراق.
- 2019 انعقاد القمة العربية الثلاثين في تونس العاصمة.
المصدر / فلسطين أون لاين