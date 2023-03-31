31 مارس في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 31 مارس/ آذار العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزه في نقاط:

1947 إعدام قاضي محمد مؤسس جمهورية مهاباد وهي جمهورية كردية أسست في أقصى شمال غرب إيران بدعم سوفيتي.

إعدام قاضي محمد مؤسس جمهورية مهاباد وهي جمهورية كردية أسست في أقصى شمال غرب إيران بدعم سوفيتي. 1962 انقلاب فاشل في وريا قادة أحد الزعماء الناصريين في حلب.

انقلاب فاشل في وريا قادة أحد الزعماء الناصريين في حلب. 1991 الجورجيون يصوتون لمصلحة انفصال جورجيا عن الاتحاد السوفيتي.

الجورجيون يصوتون لمصلحة انفصال جورجيا عن الاتحاد السوفيتي. 2002 عملية استشهادية في مدينة حيفا تؤدي إلى مقتل 16 إسرائيلياً، نفذها شادي زكريا الطوباسي من كتائب القسام.

عملية استشهادية في مدينة حيفا تؤدي إلى مقتل 16 إسرائيلياً، نفذها شادي زكريا الطوباسي من كتائب القسام. 2006 اغتيال العبد القوقا (أبي يوسف) قائد ألوية الناصر صلاح الدين بتفجير سيارة مفخخة في غزة.

اغتيال العبد القوقا (أبي يوسف) قائد ألوية الناصر صلاح الدين بتفجير سيارة مفخخة في غزة. 2006 مقتل 4 مستوطنين وجرح آخرين في عملية نفذها أحمد مشارقة من كتائب شهداء الأقصى في مستوطنة (كدوميم) بالضفة الغربية.

مقتل 4 مستوطنين وجرح آخرين في عملية نفذها أحمد مشارقة من كتائب شهداء الأقصى في مستوطنة (كدوميم) بالضفة الغربية. 2009 انسحاب القوات البريطانية رسمياً من العراق بعد ست سنوات من تواجدها في جنوب العراق.

انسحاب القوات البريطانية رسمياً من العراق بعد ست سنوات من تواجدها في جنوب العراق. 2019 انعقاد القمة العربية الثلاثين في تونس العاصمة.

المصدر / فلسطين أون لاين