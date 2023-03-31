أبل تكشف عن موعد طرح آي أو إس 17 لآيفون الجديد

كشفت شركة " أبل" الأمريكية رسميًا. عن موعد طرحها نظام تشغيل هواتف "آيفون" الجديد "آي أو إس 17".

وأوضحت أبل أن إطلاق "آي أو إس 17" سيكون خلال مؤتمرها للمطورين والمبرمجين، في الفترة من 5 يونيو المقبل إلى 9 يونيو، بحسب بيان على موقعها الرسمي.

ولفتت "أبل" أنه في اليوم الأول من المؤتمر ستكشف عن الإصدارات الجديدة لأنظمة تشغيل "آي أو إس" و"آيباد أو إس" و"ماك أو إس" و"ووتش أو إس" و"تي في أو إس".

وقالت سوزان بريسكوت، نائبة رئيس علاقات المطورين في أبل: "سيكون مؤتمر المطورين والمبرمجين لعام 2023، هو الأكبر والأكثر إثارة لدينا حتى الآن، ولا نطيق الانتظار لرؤية العديد منكم عبر الإنترنت وشخصيًا في هذا الحدث الخاص جدًا".

اشتر الآن وادفع لاحقا

وقبل ساعات، أطلقت أبل خدمة "اشتر الآن وادفع لاحقا"، بعد تأخير طويل منذ الإعلان عن هذه الخدمة في يونيو من العام الماضي.

وبحسب تفاصيل الخدمة، ستقوم شركة أبل بتقسيم قيمة مشتريات العملاء إلى 4 دفعات موزعة على 6 أسابيع بدون فوائد أو رسوم.

وستنافس أبل شركات أخرى مسيطرة في هذا القطاع مثل "Affirm Holdings" وبنك "Klarna" حيث ستقوم أبل بتمويل القروض عبر شركة تابعة جديدة لها تسمى "أبل للتمويل".

ومن المقرر توفير الخدمة الجديدة في الأماكن التي تقبل الدفع عبر تطبيق "أبل باي"، كما سيتم إدارتها من خلال تطبيق "Wallet".

وقالت الشركة: "ستقبل الخدمة الجديدة في أي مكان تقبل فيه (أبل باي)، باستخدام شبكة ماستر كارد".