براتب 30 مليون يورو.. راموس يتلقى عرضًا سعوديًا لمغادرة باريس سان جيرمان

تواصل أندية المملكة العربية السعودية سعيها خلف نجوم أوروبا، بعد تعاقد النصر بنجاح مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

آخر النجوم المرتبطين بخطوة محتملة إلى الدوري السعودي، هو الإسباني سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي.

راموس انضم إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق ريال مدريد.

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وينتهي عقد راموس الحالي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، ولم يصل لاتفاق للتجديد بعد.

وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن راموس لديه عرض سعودي، من نادي الهلال، وهناك حديث عن راتب بقيمة 30 مليون يورو في الموسم الواحد، أي أربعة أضعاف ما يحصل عليه في باريس سان جيرمان.

وأوضح التقرير أن راموس لم يتخذ أي قرار بعد تجاه مستقبله، لكن هدفه الأول هو الاستمرار مع أندية النخبة ولذلك ينتظر الاستماع لعرض باريس سان جيرمان أولاً.

وتواجد وكيله رينيه راموس بالفعل في العاصمة الفرنسية لعقد محادثات مع النادي، في الوقت الذي يرغب فيه باريس سان جيرمان في تخفيض فاتورة الأجور.

وأشار التقرير إلى أن الحل الذي يقدمه باريس سان جيرمان هو خيار التمديد لعام إضافي مع خفض في الراتب.

وأوضح أن أولوية باريس سان جيرمان هي استمرارية مبابي، مع تعديل أجور اللاعبين الأخرين في الفريق الفرنسي، حتى لا يواجهوا مشاكل مع اللعب المالي النظيف في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وتابعت "ماركا" في تقريرها أن راموس متردد، مع تلقيه عرضًا مغريًا من الهلال السعودي.