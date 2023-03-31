فودافون تعتزم إلغاء حوالي 1300 وظيفة في ألمانيا

نقلت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية عن رئيس فودافون ألمانيا فيليب روجه الذي يشغل أيضاً عضو مجلس إدارة مجموعة فودافون في لندن، قوله: "إن شركة فودافون تريد إلغاء حوالي 1300 وظيفة بدوام كامل في ألمانيا، موضحا إذا أردنا أن نموّل طموحاتنا، فعلينا أن نأخذ هذه الخطوة المؤلمة.

ويبلغ عدد الوظائف بدوام كامل في فودافون ألمانيا 14 ألفاً و230 وظيفة. وتأتي عملية الشطب الجديدة كجزء من عملية إعادة تنظيم.

ويسري الشطب بالدرجة الأولى على الإدارة والوظائف المزدوجة والقطاعات التي ليس فيها تعامل مباشر مع العملاء.

وفي المقابل، قالت الشركة المملوكة لمجموعة فودافون البريطانية في دوسلدورف الأربعاء، إن من المنتظر إنشاء نحو 400 وظيفة جديدة في "القطاعات المتعلقة بالعملاء".

ويأتي على سبيل المثال من بين القطاعات المتأثرة، التكنولوجيا وتوسيع الشبكة ومشاريع عملاء مهمة، وبذلك سيتقلص عدد الوظائف بدوام كامل بمقدار 900 وظيفة.

يذكر أن فودافون ألمانيا التي تتخذ من دوسلدورف مقراً لها تمكنت في الربع الثالث من السنة المالية (الذي انتهى في آخر ديسمبر الماضي) من الحصول على 8000 عقد جديد للاتصالات المتنقلة بعد طرح العقود الملغاة، لكن الشركة فقدت عملاء في خدمة الـ دي إس إل وكابل تي في.