غياب جديد من ليفربول عن مواجهة مانشستر سيتي الصعبة

يستمر الحديث حول المواجهة المنتظرة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، ونظيره مانشستر سيتي، ضمن مباريات الجولة 29، من منافسات الدوري الإنجليزي "البريمرليج".

ويستضيف مانشستر سيتي نظيره ليفربول، على ملعب الاتحاد، مساء يوم 1 أبريل، ضمن مباريات الجولة 29، من منافسات الدوري الإنجليزي "البريمرليج".

ويقدم ليفربول موسم محبط بالنسبة للجماهير، حيث فشل الفريق في المنافسة على أي بطولة، بينما يصارع الريدز من أجل الحصول على بطاقة مؤهلة لدوري أبطال أوروبا بالعام المقبل.

اقرأ أيضا: كورتوا يُنهي الجدل بشأن مشاركته فى الكلاسيكو

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في منافسات الدوري الإنجليزي، برصيد 61 نقطة، بفارق 8 نقاط عن أرسنال المتصدر، مع مباراة أقل.

نابي كيتا يغيب عن تدريبات ليفربول

وفقًا لموقع "ليفربول إيكو"، فإن الغيني نابي كيتا غاب عن التدريبات اليوم ويُعتقد بأنه مُصاب حيث تم تغييره بآخر مباراة له مع غينيا.

وأكد الموقع الإنجليزي، أن من غير المعروف ما إذا سيكون نابي كيتا بقائمة الفريق لمواجهة مانشستر سيتي.

وأوضح الصحفي الإنجليزي نيل جونز، أن الإسباني تياجو الكانتارا سيغيب عن مباراة السيتي، لانه يعاني من إصابة غامضة بالورك.

وأشار الصحفي الإنجليزي، إلى أن تياجو لم يشترك مع ليفربول منذ بداية فبراير وتوقعوا عودته بعد بضعة أسابيع لكنه مازال مُصابًا.